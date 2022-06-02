Астрахань, 2 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 13 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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2 июня выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 188 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 677 человек выписаны после курса лечения, в том числе 24 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 7 человек. Подтвержден один новый летальный случай.