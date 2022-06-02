Воронеж, 2 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки госпитализировали 37 пациентов с коронавирусом, данные 2 июня опубликованы региональным оперативным штабом. Накануне, 1 июня, в больницы попали 25 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 173 новых случая заражения, это на четыре больше, чем сутками ранее. Выздоровели 178 человек. Вторые сутки подряд в регионе не регистрируются новые случаи смерти пациентов с COVID-19.

Всего в Воронежской области официально подтверждено 385 357 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 375 346 человек, умерли 8 302 жителя региона.

Напомним, с 1 июня в Воронежской области частично снят масочный режим для общественных мест.