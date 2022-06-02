Псков, , 14:37 — REGNUM В Псковской области состоялись похороны еще двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 2 июня губернатор региона Михаил Ведерников.

Гвардии старший сержант Евгений Сичкаренко t. me/MV_007_Pskov

С воинскими почестями проводили в последний путь гвардии старшего сержанта Евгения Сичкаренко и гвардии сержанта Владислава Васильева.

Гвардии сержант Владислав Васильев t. me/MV_007_Pskov

«Приношу искренние соболезнования родственникам. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память нашим героям», — написал губернатор Псковщины.

Оба военнослужащих, судя по знакам отличия на их фотографиях, проходили службу в Воздушно-десантных войсках.

Всего за время спецоперации по защите Донбасса глава Псковской области сообщил о гибели уже 44 военнослужащих, связанных с регионом рождением или местом жительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро десантников из Псковской области погибли на Украине