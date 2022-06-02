Псков, 2 июня 2022, 14:37 — REGNUM В Псковской области состоялись похороны еще двоих военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 2 июня губернатор региона Михаил Ведерников.
С воинскими почестями проводили в последний путь гвардии старшего сержанта Евгения Сичкаренко и гвардии сержанта Владислава Васильева.
«Приношу искренние соболезнования родственникам. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память нашим героям», — написал губернатор Псковщины.
Оба военнослужащих, судя по знакам отличия на их фотографиях, проходили службу в Воздушно-десантных войсках.
Всего за время спецоперации по защите Донбасса глава Псковской области сообщил о гибели уже 44 военнослужащих, связанных с регионом рождением или местом жительства.
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