Кишинёв, 2 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) планирует принять законопроект, который позволит нахождение на территории республики иностранных воинских подразделений. Об этом 2 июня заявил депутат парламента республики от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский на парламентском заседании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

Он сообщил, что законопроект предполагает разрешить военнослужащим агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) проводить мероприятия в 30-километровой приграничной зоне. Таким образом, это касается почти 40% территории Молдавии.

«Почти 40% территории Молдавии будет покрыты этими оперативными мероприятиями, людьми с оружием, которых нельзя уголовно преследовать, которые могут что угодно творить на нашей территории, — отметил Нестеровский. — Не боитесь ли вы, что мы действительно потеряем независимость практически 40% своих территорий?»

Оппозиционный депутат также указал на то, что такое соглашение будет противоречить нейтральному статусу, который предусмотрен конституцией республики.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика якобы нуждается в значительном укреплении. Рассматривается вариант получения вооружений от НАТО.