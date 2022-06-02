Нью-Йорк, США, 2 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал ликвидировать угольную инфраструктуру в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2030 году. Об этом 2 июня сообщается на сайте ООН.

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«Сегодня я призываю правительства стран G20 ликвидировать угольную инфраструктуру, полностью отказавшись от неё к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040-му — во всех остальных», — сказал Гутерреш.

Также он призвал отказаться от финансирования ископаемых видов топлива и вкладывать средства в возобновляемые источники энергии.