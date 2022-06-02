* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Институт военных исследований 1 июня опубликовал статью, в которой говорится, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) склонно атаковать соседей Афганистана, чтобы ослабить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и продемонстрировать свою способность проводить международные атаки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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В статье отмечается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках своей кампании по ослаблению и уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё чаще нацеливается на соседние страны.

Исходя из этого, в последние месяцы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществило атаки на Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, некоторые из которых являются частью глобальной кампании атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Месть двух шейхов».

«Обстрелы территории Таджикистана и Узбекистана свидетельствуют о росте готовности «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наносить удары по соседям Афганистана», — говорится в статье.

Институт заявил, что усиление позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представляет собой растущую угрозу для соседних стран, в то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают преуменьшать угрозу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а их недавняя концентрация усилий и войск показывает, что борьбе с оппозиционными группировками, не имеющими отношения к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отдаётся больший приоритет.

По данным института, на севере Афганистана ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается побудить отряды узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединиться к ним. Столкновения между узбекскими и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько месяцев назад создали вакуум, которым может воспользоваться ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда недооценивали присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявляя, что группировка больше не представляет для них угрозы, и что афганская территория не будет использоваться для нападения на какую-либо страну.