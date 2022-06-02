Лондон, 2 июня, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Из-за Brexit в Великобритании упал сбор урожая и на полках британских супермаркетов сократилось количество продуктов собственного производства, предупреждают сельхозпроизводители. Об этом 2 июня сообщает газета Independent.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрукты

Кентские фермеры рассказали группе членов парламента, что из-за жестких ограничений на сезонных рабочих из ЕС им стало проще импортировать некоторые фрукты, чем собирать их.

Компания Winterwood Farms, сельскохозяйственный гигант, расположенный в графстве, заявила, что вынуждена оставить 8% урожая фруктов неубранными и в будущем планирует сажать меньше.

По словам управляющего директора компании Winterwood в Мейдстоуне Стивена Тейлора, рекомендация правительства заменить рабочую силу из ЕС британскими рабочими и роботами показывает, насколько министры «оторваны от реальности».

«Поток сезонных рабочих из Европы сокращался после Brexit каждый год, особенно в последние два лета, и в итоге мы сейчас меньше выращиваем и больше импортируем», — сказал он.

Призывая ввести более гибкие рабочие визы, он добавил: «Правительство могло бы позволить тем же людям убрать урожай, но вместо этого необъяснимым образом решило задушить отрасль».

Делегация Комиссии по торговле и бизнесу, которая изучает последствия Brexit, узнала и о других проблемах. Раньше фермеры могли продавать на рынки ЕС излишки продукции, но новые бюрократические процедуры требуют от них платить за утилизацию этих фруктов.