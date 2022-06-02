Саратов, 2 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Саратовской области продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекцией. Охват вакцинацией взрослого населения достиг 71%, сообщает 2 июня облминздрав.

Saratov.gov.ru Вакцинация в Саратовской области

По состоянию на 2 июня в Саратовской области иммунизацию против COVID-19 полностью закончили 1 364 212 человек, ревакцинировались — 91 411 человек.

ИА REGNUM напоминает, для приема ковид-пациентов в саратовских больницах развернуты 434 койки.

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