Нью-Мексико, США, , 14:32 — REGNUM Американский певец Фрэнк Оушен планирует снять совместную картину со студией A24. Об этом 2 июня пишет портал Hypebeast.

Фрэнк Оушен Кадр из интервью для Vogue

Сюжет предстоящего проекта пока что не раскрывается, однако известно, что съёмки будут проходить в Нью-Мексико (США). Стоит отметить, что эта работа станет первым полнометражным фильмом для музыканта.

Ранее Фрэнк Оушен уже пробовал себя в качестве режиссёра. Так, в 2016 году артист представил визуальный альбом Endless.

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