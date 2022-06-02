Нью-Мексико, США, 2 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Американский певец Фрэнк Оушен планирует снять совместную картину со студией A24. Об этом 2 июня пишет портал Hypebeast.

Кадр из интервью для Vogue Фрэнк Оушен

Сюжет предстоящего проекта пока что не раскрывается, однако известно, что съёмки будут проходить в Нью-Мексико (США). Стоит отметить, что эта работа станет первым полнометражным фильмом для музыканта.

Ранее Фрэнк Оушен уже пробовал себя в качестве режиссёра. Так, в 2016 году артист представил визуальный альбом Endless.