Москва, , 14:29 — REGNUM Вся жилая застройка города Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобождена от украинских вооруженных оккупантов. Об этом 2 июня заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, на данный момент остатки вооруженных сил киевского режима в Северодонецке прячутся на территории городской промышленной зоны, но и оттуда их вытесняют российские военнослужащие.

«Жилой сектор города Северодонецк на 100% под нашим контролем. К жилому сектору у нас прилегает территория промышленной зоны. Это завод «Азот» и огромное количество прилегающих к нему предприятий. На данный момент часть промышленной зоны находится под нашим контролем, производится дальнейшая зачистка промышленной зоны в городе Северодонецк», — сказал Алаудинов.

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