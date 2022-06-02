Москва, 2 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ценность внедрения подобных алгоритмов, как, например, систему распознавания силуэтов людей велика, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Видеонаблюдение в комнатах

«Система распознавания силуэтов, разработанная NtechLab, способна детектировать силуэт и путь человека, который находится в поле зрения камеры.

Это позволяет подсчитать количество людей на видеозаписи. Если используется несколько камер, то алгоритм способен провести трекинг силуэта при движении объекта между ними.

Сам по себе алгоритм, конечно, может лишь подсчитать результат, а оценку загруженности должен дать специалист. Она, к тому же, может меняться.

К примеру, в советское время в фельетонах посмеивались над пассажирами, пытавшимися утром попасть на работу из Бескудниково. Иногда более физически сильный пассажир вытаскивал из открытых дверей автобуса того, кто успел влезть раньше, и втискивался на его место.

Но если бы транспортное руководство попросили дать оценку ситуации, оно, скорее всего, ответило бы, что ситуация нормальная, обычная, район застроился, людей стало больше, а автобусов больше не стало. И пусть пассажиры ищут другие пути.

Иными словами, сам по себе алгоритм NtechLab проблему перегрузки там, где она существует, не решит — алгоритм лишь снабдит необходимыми данными тех, кто будет оценивать обстановку.

И это отличный результат, потому что если, например, раньше какой-нибудь высокий руководитель мог отрицать проблему, ссылаясь на то, что это чьё-то субъективное мнение, теперь он увидит надежную статистику, собранную алгоритмом.

Причём, никак иначе её собрать нельзя, поскольку человеку трудно анализировать многие часы записи видеокамер и подсчитывать силуэты. А алгоритм — быстрый и достаточно точный (в данном случае и не требуется особенно высокая точность).

Ценность внедрения подобных алгоритмов велика ещё и потому, что они создают практику извлечения информации из больших непрерывных потоков данных, которые иначе пропадают впустую.

Очевидное место для применения — это крупные города. Что касается потребителей статистики, собираемой алгоритмом, то, помимо транспортной системы, это могут быть правоохранители, адвокаты, страховщики, урбанисты, отделы территориального планирования, рекламные агентства (для пассажиров перегруженность — это проблема,

но для рекламы — это увеличение длительности просмотра креатива) и сфера услуг. Потому что если люди не могут уехать, им можно предложить какое-нибудь альтернативное занятие», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье и ещё двух регионах России (их названия не раскрываются) начали внедрять систему распознавания силуэтов людей, позволяющую получить обезличенные данные о посещении общественных мест и мероприятий.

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