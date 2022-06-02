Краснодар, 2 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. На полигоне Молькино в Краснодарском крае начались занятия сапёров общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с применением для обезвреживания минного поля условного противника роботизированного комплекса «Уран-6». Об этом 2 июня сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Робот-сапер Уран-6

В ходе занятий военные специалисты отработают проведение на маршрутах выдвижения мотострелковых войск инженерной разведки, выполнение нормативов по установке на специальную технику минного трала, а также уничтожение обнаруженных боеприпасов различным способом. В частности — с применением накладных зарядов, противоминных траков и при помощи управляемого дистанционно роботизированного комплекса «Уран-6».

пресс-служба ЮВО «Также инженерные дозоры будут проводить обнаружение завалов и минных полей. Военнослужащие отработают способы разведки, обозначения путей обхода и проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях с помощью минного трала».

В сапёрных учениях на Кубани задействовано более 200 военнослужащих ЮВО и около 30 единиц специальной инженерной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сапёры Вооружённых сил и МЧС России обезвредили на территории ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов.

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