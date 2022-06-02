Красноярск, 2 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Красноярские следователи приняли к производству материалы проверки по факту травмирования 13-летнего ребёнка в результате падения ворот. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярском краю и Хакасии.

Mos.ru Больница

По предварительным данным, вечером 31 мая ребёнок вместе с двумя приятелями пришёл на спортивную площадку на улице Воронова в Красноярске. Друзья собирались поиграть в футбол в хоккейной коробке.

Подросток был вратарём. Предположительно, он повис на незакреплённых воротах, они опрокинулись и упали на мальчика, ударив его по голове. Один из детей позвонил родителям мальчика.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму его доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас состояние ребёнка оценивается как крайне тяжёлое, он введён в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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