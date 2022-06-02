Нижний Новгород, 2 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Ранее введенный властями Тайваня запрет на поставку в Россию некоторых микропроцессоров не является для российской стороны чем-то новым или трагическим. Об этом 2 июня заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в рамках конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как отметил Шпак, слова которого приводит ТАСС, фактически запрет на поставку в Россию многих технологичных изделий микроэлектроники с Тайваня начался сразу с начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, хотя это делалось по умолчанию и не было формализовано отдельным документом.

«Сейчас это стало формализовано: они (власти Тайваня — ред.) положили его на бумагу и дали своим поставщикам границы: что является запретом, а что нет. До этого момента просто они по умолчанию, не объявляя официально, практически ничего не поставляли. Для нас это чем-то новым или трагическим не является», — сказал он.

При этом заместитель главы Минпромторга РФ уточнил, что этот запрет касается самых новых и технологичных процессоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также устройств с производительностью выше 5 гигафлопов.