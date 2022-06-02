Курск, , 14:28 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 30 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

2 июня выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 383 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 356 пациентов, в том числе 69 — за последние сутки.

Всего скончались 2483 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.