Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Тот факт, что, согласно последнему социологическому исследованию Статистического управления Швеции, рейтинг «Социал-демократов» вырос на целых 4,2% является следствием продолжающихся событий вокруг Украины. Об этом в интервью газете Expressen 2 июня заявил партсекретарь «Шведских демократов» Ричард Йомсхоф.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«По большому счету, речь идет о том, чтобы отодвинуть на второй план важные политические вопросы […] Правительство потерпело неудачу в решении этих вопросов, но все же их рейтинг растет», — заявил политик.

Партсекретарь «Социал-демократов» Тубиас Баудин называет слова Йомсхофа «грубым упрощением». Вместо этого он считает, что главная причина роста рейтинга кроется в «эффекте Магды», который ознаменовал собой новую страницу в истории партии с приходом к власти Магдалены Андерссон.

«Это еще раз доказывает то, что у нас есть сильный лидер партии и сильный премьер-министр, который действительно способен руководить страной и ставить Швецию превыше всего», — заявил Баудин в интервью газете Aftonbladet.

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