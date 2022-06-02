Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Сегодня, 2 июня, Статистическое управление Швеции опубликовало последнее в этом созыве риксдага социологическое исследование, согласно которому поддержка правящих «Социал-демократов» выросла на впечатляющие 4,2%. Как написала газета Sydsvenskan, за этим стоит ряд факторов.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

Первым из них и самым главным являются последние события вокруг Украины.

«Если бы сегодня состоялись выборы, то Магдалена Андерссон, скорее всего, осталась бы премьер-министром», — утверждает издание.

С другой стороны, «Либералы» вышли из Январского соглашения, а «Зеленые» — из коалиционного правительство, что также сыграло на руку «Социал-демократам», поскольку впервые с 2006 года они сформировали однопартийное правительство.

В то же время, обращает внимание издание, блок Андерссон всего лишь на несколько процентных пунктов опережает базу правительственной поддержки лидера оппозиции Ульфа Кристерссона.