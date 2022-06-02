Белград, , 14:26 — REGNUM Собственник «Нефтяной индустрии Сербии» должен смениться только в том случае, если санкции, которые Евросоюз готовит против России, создадут Сербии проблемы со снабжением нефтью. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии 2 июня.

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«Речь идет об энергетической безопасности Сербии. Тут не может быть никаких разговоров, нужно сделать так, чтобы компания вернулась в собственность Сербии», — рассказала Михайлович в интервью BBC на сербском языке.

Напомним, что Михайлович также заявила о том, что считает продажу «Нефтяной индустрии Сербии» российской компании «Газпром нефть» в 2008 году ошибкой.

Российский «Газпром нефть» владеет контрольным пакетом акции сербской нефтяной компании.