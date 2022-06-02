Москва, , 14:22 — REGNUM Российские бойцы не получали никаких рекомендаций от руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в связи с ситуацией в мире. Об этом 2 июня заявил российский боец UFC Александр Волков.

Александр Волков S.Troshchenko

«UFC никаких рекомендаций не давал. Единственное, они сейчас предупреждают всех бойцов, что с флагом нельзя. Но я и до этого не выносил флаг, поэтому на меня это никак не повлияло», — приводит слова Волкова ТАСС.

Ближайший поединок Волков проведёт 4 июня на турнире UFC в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет боец из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.

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