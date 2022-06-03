Барнаул, , 07:25 — REGNUM Благодаря программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» врачи Алтайского края получили колоссальные возможности для лечения онкопатологий. В этом им помогает проведение профилактических акций. Ежегодно именно в смотровых кабинетах и ФАПах выявляется более 1000 случаев злокачественных новообразований, а это почти 10% от общей статистики.

Онколог за работой Минздрав Алтайского края

Как сообщает минздрав региона, в конце мая диагностику новообразований кожи организовали специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера. Мероприятие было приурочено ко Дню меланомы, который во всем мире ежегодно отмечается 25 мая. Все осмотры и манипуляции участникам акции выполнялись абсолютно бесплатно.

«На приеме врачи проводили весь необходимый комплекс диагностических процедур: визуальный осмотр, сбор анамнеза, при необходимости — дерматоскопию с помощью специального оборудования. Но окончательный диагноз всегда устанавливается на основе гистологического исследования, поэтому во всех «подозрительных» случаях сразу же забирался фрагмент новообразования, или же оно под местной анестезией удалялось целиком», — пояснил заведующий дневным стационаром №1 Алтайского краевого онкологического диспансера Денис Танцырев.

Так, например, произошло с Еленой из города Барнаула. Примерно полтора года назад ее начала беспокоить родинка на плече: временами болела, краснела — выглядела как воспаленная. Женщина списывала все на то, что травмирует ее одеждой и в больницу не шла. Но увидев в интернете объявление об акции, решила, что такой возможностью «грех не воспользоваться».

Елена признается, что было немного тревожно ехать — все-таки не простая больница, а онкодиспансер. Но доктор на приеме успокоил, обстоятельно все объяснил и предложил сразу же удалить новообразование.

«Во время операции все меня про огород расспрашивал, я за разговором даже не заметила, как все закончилось, никакой боли не почувствовала. Сейчас поеду домой, что делать дальше, мне объяснили. Рада, что мне удалили эту родинку. Ведь при постоянном травмировании она могла переродиться», — рассказала Елена.

Всего за два дня акции специалисты краевого онкодиспансера проконсультировали 375 пациентов, провели 21 операцию, еще у 41 человека был взят материал на проведение дополнительных исследований. Окончательные итоги акции будут известны через 10 дней после выполнения всех гистологических исследований, однако предварительно уже подтверждено 7 злокачественных новообразований кожи, в том числе одна меланома. Все эти пациенты уже записаны на оперативное лечение в онкодиспансер.

В 2022 году совместно с центрами амбулаторной онкологической помощи краевые медики запустили еще один формат профилактических акций — специалисты ЦАОПов проводят предварительный осмотр населения и отбирают «подозрительных» пациентов на консультацию к краевым специалистам. По оценке заместителя главного врача краевого онкодиспансера по оргметодработе Аллы Федоскиной, из 78 человек, осмотренных в Алейске, помимо других злокачественных новообразований, были подтверждены и 14 онкопатологий кожи. У 10 из 100 жителей Каменского медико-географического округа также был диагностирован рак.

Появление программ реабилитации в системе онкологической помощи эксперты оценивают как большой прорыв для отрасли.

«Это говорит о том, что онкология добилась больших успехов. Еще 20−30 лет назад слово «рак» многие боялись даже произносить вслух, чтобы не накликать эту беду на себя. Сегодня многие злокачественные патологии успешно лечатся, онкопациенты имеют все шансы прожить долгие годы. Задача онкологической реабилитации — помочь сделать эти годы максимально комфортными и наполненными», — пояснил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог минздрава Алтайского края Игорь Вихлянов.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба с онкологическими заболеваниями — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Он предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи.

В 2021 году в Алтайском крае было выявлено более 11,3 тыс. случаев злокачественных новообразований, что почти на 1000 случаев больше, чем в 2020 году.

Читайте также: Нацпроект улучшил ситуацию с онкологией в Алтайском крае