Дераа, Сирия, , 14:33 — REGNUM Подразделение полиции сирийской армии вступило в бой с боевиками в провинции Дераа. Об этом 2 июня сообщает официальное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, боевики атаковали здание администрации района Аль-Музейриб утром в четверг, 2 июня. Террористы применили стрелковое вооружение и гранатомёты. После того, как силы полиции отразили нападение, боевики покинули район.

В район инцидента стянуты дополнительные подразделения армии и служб безопасности Сирии, которые ведут прочёсывание местности.

«Сегодня утром произошло столкновение между полицейскими района Аль-Музейриб и террористической группой», — сообщил местный источник SANA.