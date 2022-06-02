Дераа, Сирия, 2 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Подразделение полиции сирийской армии вступило в бой с боевиками в провинции Дераа. Об этом 2 июня сообщает официальное информационное агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, боевики атаковали здание администрации района Аль-Музейриб утром в четверг, 2 июня. Террористы применили стрелковое вооружение и гранатомёты. После того, как силы полиции отразили нападение, боевики покинули район.

В район инцидента стянуты дополнительные подразделения армии и служб безопасности Сирии, которые ведут прочёсывание местности.

«Сегодня утром произошло столкновение между полицейскими района Аль-Музейриб и террористической группой», — сообщил местный источник SANA.