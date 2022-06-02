Москва, , 14:21 — REGNUM Глобальный экономический кризис в большей степени может быть спровоцирован действиями Китая и замедлением его экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Кризис Pixabay.com

«Слова Джейми Даймонда относятся по большей части к рынку ценных бумаг и волатильности на финансовых рынках.

В июне 2022 года ФРС США начнет избавляться от ОФЗ и ипотечных облигаций, при этом стоит ожидать дальнейшего повышения ключевой ставки.

ФРС перекрывает поток дешевых денег, которые стимулировали экономику США в период пандемии, и ужесточает условия кредитования в целях снижения потребительских цен до приемлемого уровня.

Однако инвестбанкиры опасаются, что резкое изменение политики ФРС может привести к рецессии в экономике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон дал совет инвесторам приготовиться к «урагану» в мировой экономике. Соответствующее заявление Даймон сделал 1 июня на финансовой конференции в Нью-Йорке.

Читайте также: Глава корпорации JP Morgan предупредил об «урагане» в мировой экономике