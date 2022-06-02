Москва, 2 июня 2022, 14:21 — REGNUM Глобальный экономический кризис в большей степени может быть спровоцирован действиями Китая и замедлением его экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон дал совет инвесторам приготовиться к «урагану» в мировой экономике. Соответствующее заявление Даймон сделал 1 июня на финансовой конференции в Нью-Йорке.
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