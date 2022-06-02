Донецк, 2 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Устав Мариупольского трибунала над украинскими боевиками будет соответствовать нормам международного законодательства о защите прав человека, заявила 2 июня председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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«Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права, с учётом Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Донецкой Народной Республики», — цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, власти ДНР «ознакомятся с документом, который соблюдает нормы всех конвенций о защите прав человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Министерства юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что более 100 сдавшихся в плен украинских нацистов после предварительного расследования перемещены в СИЗО в статусе подозреваемых в военных преступлениях.

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