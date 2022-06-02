Москва, 2 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Эксперты Пентагона и НАТО не смогли предугадать реальный ход спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и это стало неприятным событием для них. Об этом 2 июня пишет «Газета. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

Отмечается, что западные стратеги были уверены, что власти России запланировали блицкриг, а потому российские войска, по их мнению, должны были вторгнуться на Украину и вести там ожесточенные и быстрые военные действия, не считаясь с потерями и разрушениями.

Также добавляется, что фактически это оказалось не так и ВС РФ не стали вторгаться в крупные украинские города за исключением Мариуполя, имеющего двойное значение для целостности территории ДНР и сухопутной деблокады Крыма, а также провели ряд отвлекающих операций под Киевом и Харьковом.

При этом указывается, что компактные соединения группировки ВС РФ «V» заблокировали превосходящие силы ВСУ и лишили их возможности перебрасывать подкрепления в Донбасс, нанося точечные удары по скоплениям боевиков ВСУ и военной инфраструктуре. В то же время, добавляется, что «Операция Z» разительно отличалась от тактики выжженной земли, которую применяли западные страны во всех вооруженных конфликтах, произошедших после Второй Мировой войны.

«Народу Украины дан четкий сигнал: России вы не враги и никогда не будете, наши военные не воюют с мирными жителями, не наносят удары по гражданским объектам и не прячутся в городской застройке за «живым щитом». Наш враг — нацистский режим, грабящий и насилующий народ и землю Украины. И только он», — отмечает автор статьи.

Кроме того, поясняется, что удары ВС РФ на Украине наносятся высокоточным оружием, чтобы сохранить производственные мощности, достаточные для послевоенной реконструкции, и даже прошлогодний урожай зерновых. При этом подход, аккуратность и осторожность в боевых действиях российскими военных не могли остаться незамеченными местным населением, отношение которого меняется с отрицательно-настороженного на позитивное

«Освобожденные люди вспомнили, как это — жить, не боясь репрессий за родной язык и родную веру. Вспомнили и больше не хотят забывать. Следует также вспомнить заявления военно-политического руководства России в первый день начала спецоперации: о гуманном и уважительном подходе к украинским военнопленным», — указывается в статье.

В то же время, добавляется, что это важно, так как в рядах ВСУ и терробороны все больше принудительно мобилизованных мужчин, которые не желают воевать с русскими и которых заставляют воевать под угрозой расстрела или использования родственников как заложников. В результате этого число пленных растет, также в этом вопросе сыграл положительных эффект факт сдачи украинских нацистов на «Азовстали» Мариуполе.

«Как следствие в западных штабах пересмотрели свои первоначальные сценарии и теперь стремятся придать боевым действиям на Украине характер тотальной войны на уничтожение, провоцируя взаимное ожесточение сторон. Для этого используются масштабные информационные вбросы и провокации. Острие информационных атак украинских и западных спецслужб направлено на высшее военно-политическое руководство РФ», — добавляет автор материала.

Также он уточнил, что после этого киевский режим начал кампанию по дезинформации на российские власти, которая находила отражение на информационных площадках иностранных агентов и несистемной оппозиции в России. При этом напряженности информационного поля около спецоперации способствуют выступления вроде бы лояльных официальной власти России политических деятелей и лидеров общественного мнения, у которых нет достаточной компетенции и полноты информации о реальном положении дел.

«Все эти «инициативники» выступают с нереалистичными и завышенными требованиями. Их заявления зачастую приводят к тому, что патриотично настроенная российская аудитория начинает требовать от военного руководства дополнительного разогрева и ожесточения конфликта, а также начала «охоты на ведьм» внутри российского общества. Несложно догадаться, к какому плачевному результату могут привести хотелки таких политических и общественных «активистов», — добавляется в статье.

При этом автор заключает, что, по его мнению, руководством России и ее военным командованием, был выбран оптимальный вариант боевых действий, который демонстрирует свою высокую эффективность и потому фронт ВСУ уже не просто прогибается, а ломается и рассыпается, приближая освобождение всей территории республик Донбасса.

«Спецоперация продолжается, и гибкость, осторожность, бережное отношение к человеческим жизням имеют ключевое значение для ее успешного завершения», — заключается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Турция не станет менять позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО ради коммерческих сделок.