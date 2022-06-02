Донецк, 2 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Макеевки. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:50 был нанесён артиллерийский удар с позиций националистов в Авдеевке. По Червоноградскому району Макеевки выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка Донецкой Народной Республики.