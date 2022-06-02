Стокгольм, , 14:48 — REGNUM Парламентские выборы в Швеции, которые состоятся чуть более чем через три месяца, станут политическим триллером. «Зеленые» и «Либералы» все еще находятся ниже парламентского барьера, и их судьба определит, кто будет править Швецией после 11 сентября. Об этом 2 июня в своей статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Последний опрос, проведенный Статистическим управлением Швеции в течение нынешнего созыва риксдага, показывает большие колебания среди избирателей. Социал-демократы добиваются значительных успехов и укрепляют свои позиции в преддверии предстоящей избирательной кампании. Если бы сегодняшние данные Статистического управления Швеции претворились в результаты выборов, то Магдалена Андерссон могла бы остаться премьер-министром при условии, что ей удастся наладить сотрудничество, в рамках которого Центристы смогут ужиться с Левыми», — написал Кнутсон.

«Но, несмотря на ключевую роль Центристов, исход выборов в сентябре могут решить совсем другие партии. Речь идет о Либералах и Зеленых, которые находятся в кризисе. Обе партии в настоящее время находятся под парламентским барьером и борются за свое политическое выживание. Однако Либералы демонстрируют восходящую динамику. Если либералы войдут в Риксдаг одновременно с уходом Зеленых, шансы лидера Умеренных Ульфа Кристерссона стать премьер-министром увеличатся. Если парламент покинут обе партии или только либералы, шансы Магдалены Андерссон на победу на выборах возрастут», — написал Кнутсон.

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