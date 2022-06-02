Уфа, , 14:21 — REGNUM Власти Башкирии намерены задействовать все возможные инструменты, чтобы наладить авиасообщение с Белоруссией. Об этом 2 июня рассказал первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов на совещании, которое прошло в рамках IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» в Сибае.

Самолет PublicDomainPictures

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По его словам, самой главной проблемой является отсутствие прямого авиасообщения между Башкирией и Белоруссией.

«Авиаотрасль сейчас столкнулась с серьезными вызовами — в частности, по комплектующим для самолетов и другим направлениям, — но власти Башкирии готовы задействовать все возможные инструменты, чтобы наладить авиасообщение», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что речь может идти о субсидировании неполученной прибыли и создании дополнительных условий для авиакомпании, которая захочет работать на этом направлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в индустриальном парке «Уфимский» для белорусской компании намерены возвести за счет Башкирии 20 тысяч кв. метров производственных помещений.