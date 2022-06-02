Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Согласно новому социологическому исследованию Статистического управления Швеции, если бы выборы в риксдаг состоялись бы сегодня, то «Либералы» и «Зеленые» покинули бы парламент, не преодолев необходимый 4-процентный барьер. Об этом 2 июня сообщил телеканал SVT.

Self-taken Шведский риксдаг

Сейчас рейтинги «Либералов» и «Зеленых» оцениваются в 3,4 и 3,3%, соответственно. По сравнению с прошлым опросом поддержка «Либералов» увеличилась на 0,9%. Однако это все равно нельзя считать значимым результатом, поскольку цифра находится в пределах статистической погрешности.

Больше всех вырос рейтинг «Социал-демократов» — +4,2%. Сейчас за партию готовы проголосовать 33,3% избирателей. На втором месте находятся «Умеренные» (21,3%; — 1,4%), на третьем — «Шведские демократы» (17,0%; — 1,6%).

В опросе Статистического управления Швеции, проведенном в период с 28 апреля по 25 мая, приняли участие 9 228 человек.