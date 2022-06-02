2 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет ничего, кроме статуса кандидата в члены Евросоюза.

Оксана Переможенко, , 16:58 — REGNUM Киев не примет ничего, кроме статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом, как сообщает 1 июня украинское издание «Страна», в эфире украинского телевидения заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Якуб Шиканедер. В морге. 1885

«Нам надоело постоянно выслушивать альтернативные сценарии, посвященные Украине», — сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, требование статуса кандидата на вступление в Европейский союз — четкая позиция украинского президента.

«Нас критикуют, что мы лишаем себя маневра, но мы объясняем, что это тот вопрос, где маневр не нужен», — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Заявление Дмитрия Кулебы обсудили в мессенджере Telegram.

«Странно, ведь каждый день МИД Украины навязчиво просит принять Украину в Евросоюз, «валяясь в ногах и целуя ботинки» еврочиновникам, рассказывая всему миру, что «украинцы сейчас гибнут за интересы Евросоюза», а тут оказывается — «надоело выслушивать»! Если надоело выслушивать, перестаньте просить, а также перестаньте позорить нашу страну и без референдума тянуть людей в очередное ярмо с красивым названием, право вам на это никто не давал», — прокомментировал в своем телеграм-канале заявление главы МИД Украины украинский журналист Дмитрий Василец.

«Их в дверь не пускают, они в окно лезут. Никакой гордости нет», — написал Александр.

«А Украина — это какой город имеется в виду?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения, вероятно, указывая на то, что неизвестно, в каких границах в скором времени будет Украина.

«Наглость просто зашкаливает. Терпите, европейцы! Ваше порождение…» — отметила Ирина М.

«Украина в Евросоюзе обозначит начало его конца. С ней они его или сломают, или потеряют. Да и люди в Евросоюзе увидели, кто к ним очень хочет присоседиться, им беженцы провели экскурс в их нравы», — написал Антон.

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украине всё что угодно — лишь бы подальше от России! Уж очень она не любит старшего брата…» — пишет Светлана А.

«Зачем ломиться в дверь, когда тебя не ждут?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Какие наглые нищие попрошайки пошли…» — прокомментировал Геннадий.

«Холопы пытаются кричать на барина?» — недоумевает Вайсман Z.

«Самое время отказаться от Европы, послать их на небо к звёздам, потом послать США, следом пойдут Австралия, Англия. Ну так, и несколько по мелочи. И ура — Украина свободна ото всех…» — написала Таня.

«Запад определился — в морг», — с сарказмом добавил Михаил У.

«Я так думаю, ни ЕС, ни НАТО как таковые им не нужны, им главное — насолить России. Залезть под крыло, а потом гавкать безнаказанно…» — считает один из участников обсуждения.

«Попрошайки всё скулят, до сих пор веря, что их примут…» — смеется Ir@.

«Даже если статус дадут, что вряд ли, это не будет гарантией вступления в ЕС. Спросите у турков. И само вступление в ЕС не принесёт благополучия стране. Почему Кулеба этого не разъясняет, вопрос риторический», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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