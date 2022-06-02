Москва, 2 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поприветствовал нового министра МЧС Александра Куренкова и поздравил его с 50-летием на заседании правительства 2 июня.

Government.ru Михаил Мишустин

«Прежде, чем перейдём к обсуждению, хочу поприветствовать нового члена правительства — Александра Вячеславовича Куренкова, нового министра по чрезвычайным ситуациям. Поздравляю: президент назначил вас на высокий ответственный пост, поставил перед вами важные задачи», — заявил Мишустин.

«Рассчитываю, что под вашим руководством министерство и дальше будет активно развиваться, эффективно реагировать на внештатные ситуации любого уровня, приходить на помощь к тем, кто попал в беду», — продолжил он.

Мишустин также поздравил министра с юбилеем.

«Примите наши самые добрые и пожелания, здоровья вам и вашим близким, ну и профессиональных успехов. Поздравляю», — подчеркнул он.