* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 2 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Местные источники в частном университете «Хатам ан-Набийин» в афганской провинции Газни сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли из университета четырёх студентов после их избиения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Инцидент произошёл в 1 июня в ходе рейда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в университет.

По данным источников, задержанные являются студентами медицинского, юридического факультетов и факультета политологии. Причина задержания пока неясна.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, произвольные задержания и избиения мирных жителей стали частым явлением.