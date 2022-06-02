Москва, 2 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Ведущий военно-политический орган Запада намерен, наконец, публично провозгласить очевидное: он нас не только ненавидит, но и боится, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 2 июня, комментируя высказывания постпреда США при НАТО Джулианн Смит.

Заседание НАТО. 1949

Как сообщалось ранее, Смит заявила, что НАТО в новой стратегической концепции намерено провозгласить Россию своей главной угрозой.

«Все наши действия: политические, экономические, военные, другие, которые заставляют США и их союзников проявляться, — это на пользу. Дело тут, конечно, не в том, что преобладающая часть населения России не понимала в 1990-е и 2000-е годы, что такое НАТО и куда его направляют США, — понимала. В российском правящем слое тоже были люди, которые это понимали, но общая политическая установка («мы стали частью «цивилизованного мира» и хотим в нём закрепиться) заставляла отставлять это знание на второй план. Жизнь постоянно тыкала носом так называемую «элиту» и страну в целом в «продукты» враждебности Запада к нашей стране, но «верхи» могли стереть со своего лица всё неприятное кипами долларов, и это работало.

Тем не менее и их, западное, естество взяло верх, и наше себя проявило. Не может русский человек жить в зависимости, и тем более он не может жить в зависимости от нелюди. И тут демонстрация Западом себя как нелюди, как дьявольского отродья тоже сыграла свою положительную роль. У украинцев, скажу в этой связи, нет никаких шансов: участники гей-парадов, как и их устроители, войны не выигрывают.

Итак, ведущий военно-политический орган Запада намерен, наконец, публично провозгласить очевидное: он нас не только ненавидит, но и боится, мы для него угроза, которую он будет уничтожать. В ответ и у нас добавится ясности, в том числе и публичной. Она нужна, чтобы размежевание в старой российской «элите» завершилось и чтобы была сформирована элита новая, элита реальной борьбы за Россию, за её самостоятельное будущее, за справедливый порядок во всём мире.

Почитаем, конечно, эту «новую стратегическую концепцию НАТО», почитаем политические декларации предстоящего саммита этого блока, но ничего принципиально нового в них, уверен, не будет. Важно, чтобы по-новому, действительно наступательно была сформулирована наша внешнеполитическая доктрина. Сформулировать её надо в части, касающейся пространства бывшего СССР, по принципу сталинского Приказа № 227 — «Ни шагу назад!», а в части, касающейся всего мира, — на основе опыта его справедливого переустройства, антиколониального освобождения в 1950-е — 1970-е годы, которое, как известно, было осуществлено при решающей роли нашей страны. Надеюсь, что в этой борьбе Россия и Китай уже бесповоротно будут стоять спина к спине», — отметил Михаил Демурин.