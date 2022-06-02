Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. 2 июня Конституционный комитет риксдага представил свое заключение относительно того, как правительство Швеции справилось с пандемией коронавируса. Как оказалось, высший орган исполнительной власти потерял контроль над тем, какие решения принимались, передает телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Конституционный комитет риксдага пришел к выводу, что существовали явные неясности в отношении того, какое отношение министры занимали по отношению к специально созданной группе, выполнявшей координирующую функцию при принятии решений (GSS).

«Учитывая то значение, которое приобрела GSS, не ясно, подчинялся ли заместитель министра, возглавлявший GSS, какому-либо министру в правительстве», — говорится в заключении.

Таким образом, это говорит о том, что правительство Швеции фактически потеряло демократический контроль над принятием решений, отдав всю экспертизу на откуп специальной группе.