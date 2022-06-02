Москва, 2 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Молдавии проходит обыск в офисе Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ). Об этом 2 июня сообщает прокуратура страны.

Kremlin.ru Игорь Додон

Обыск в партийном офисе проводят сотрудники прокуратуры. Они изымают документы по делу экс-президента страны Игоря Додона.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Додон заявил, что уголовное дело в его отношении является «политической расправой» действующего президента республики Майи Санду.