В офисе Соцпартии Молдавии проходит обыск по делу Додона
Москва, 2 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Молдавии проходит обыск в офисе Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ). Об этом 2 июня сообщает прокуратура страны.
Kremlin.ru
Игорь Додон
Обыск в партийном офисе проводят сотрудники прокуратуры. Они изымают документы по делу экс-президента страны Игоря Додона.
Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Додон заявил, что уголовное дело в его отношении является «политической расправой» действующего президента республики Майи Санду.