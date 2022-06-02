Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Рост процентных ставок и ухудшение состояния экономики Швеции ведут к тому, что инвесторы переходят к «сдержанности» и уже не склонны активно раскошеливаться на рискованные проекты. К тому же, недавно несколько крупных IT-компаний объявили о массовых сокращениях. В этой связи все больше людей начинают проводить параллели и говорить об очередном IT-пузыре на бирже. Об этом в своем репортаже рассказал экономический обозреватель телеканала SVTАлександр Нурен.

Иван Шилов ИА REGNUM It

И все же: надулся ли на бирже IT-пузырь или нет?

«Да, если мы просто посмотрим на котировки. Шампанское действительно текло рекой, но праздник когда-нибудь должен закончиться», — предупреждает Нурен.

Однако, оговаривается дальше журналист, IT-сектор не рушится в одночасье.

«Компании, которые пострадали сейчас, имеют более стабильную бизнес-идею в условиях устойчивого рынка, поскольку и Klarna, и Spotify, и Netflix станут частью нашей повседневной жизни уже завтра», — объяснил Нурен.