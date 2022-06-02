Бековский район, Пензенская область, 2 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Оформил кредит и перечислил на незнакомые телефонные номера около 1 млн рублей 39-летний житель села Сосновки Бековского района Пензенской области. По словам пострадавшего, таким образом он пытался спасти свои накопления, сообщает управление МВД России по региону.

Уголовное дело

Со слов заявителя, ему на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Якобы личный кабинет взломан и сельчанину одобрен кредит, а деньги находятся в процессе перевода. Чтобы предотвратить незаконные операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. Пензенец так и сделал. Он несколькими операциями переводил денег на телефонные номера. Общий материальный ущерб составил 930 тыс. рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе устанавливают личность злоумышленника, который от имени сотрудника службы безопасности банка выманил у 35-летней женщины крупную денежную сумму.

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