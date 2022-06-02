Москва, 2 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. К словам Джайми Даймон об «урагане» в мировой экономике стоит прислушаться. Можно выделить два масштабных ключевых фактора, которые могут серьёзно повлиять на экономику не только США, но и мировую, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Это предстоящий шаг Федеральной резервной системы по распродаже активов, также известный как количественное ужесточение QT, и санкции против России, потрясшие мировые товарные рынки.

Товарное эмбарго и санкции на экспорт России вызвали рост цен на сырьевые товары и продовольствие. Например, после того, как лидеры Европейского союза согласились на поэтапный запрет на российскую нефть и газ, возник рост цен на сырую нефть и её дефицит, вследствие чего стоимость бензина в США и ЕС достигла нового рекордного максимума.

Ожидается, что более высокие цены на бензин только подстегнут дальнейшую инфляцию, а средняя стоимость газа по США взлетела до рекордного уровня в 4,67 доллара за галлон.

Дефицит нефти в мире из-за снижения поставок из России продолжит и дальше волновать сырьевые рынки дальше, разгоняя цены вверх вплоть до диапазона от $150 до $200. Это заставит страны использовать больше угля, что увеличит выбросы парниковых газов.

Также высокие цены на топливо по цепочке увеличат стоимость всех производимых товаров в экономике, в том числе и продуктов питания.

В апреле 2022 года потребительские цены в США в среднем увеличились на 8,3% по сравнению с прошлым годом, что является почти самым быстрым темпом роста за последние четыре десятилетия.

Хотя многие американские рабочие получают значительное повышение заработной платы, их заработная плата в большинстве случаев не поспевает за инфляцией.

Во время пандемии ФРС США наводнила экономику наличными с рекордной скоростью, удерживая процентные ставки около нуля и ежемесячно скупая миллиарды облигаций, что также известно, как количественное смягчение (QE).

Теперь, когда инфляция достигла 40-летнего максимума, ФРС пытается восстановить ценовую стабильность путем повышения ставок и распродает часть накопленных триллионов облигаций, что также известно, как количественное ужесточение (QT).

Из-за этого акции компаний и весь фондовый рынок, которые резко выросли в дни легких денег во время пандемии, теперь рухнули и продолжают падение, поскольку ФРС ужесточает политику. Как итог — составной индекс Nasdaq упал на 24% с начала 2022 года, а эталонный индекс S& P 500 потерял триллионы рыночной капитализации с конца декабря 2021 года.

Неизвестно, сколько продолжатся санкции против России, узкие места в цепочках поставок сохраняются, а дефицит товарных ресурсов остается повышенным, что, вероятно, окажет давление на мировой индекс потребительских цен и дальше.

Понимая серьезность положения, Соединенные Штаты вместе с союзниками начали обсуждение возможности закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта, что говорит о серьезных проблемах в экономике», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор JPMorgan Chase Джайми Даймон на банковской конференции в Нью-Йорке выступил с резким экономическим предупреждением, заявив, что пока вроде светит солнце, но скоро «ураган» ударит по мировой экономике и экономике США.

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