Лос-Анджелес, США, 2 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Компания Sony начала производство продолжения фильма «Анчартед: На картах не значится». Об этом 2 июня пишет «Канобу», ссылаясь на данные Production Weekly.

Цитата из х/ф «Анчартед: На картах не значится». Реж. Рубен Фляйшер. США. 2021 год Фильм «Анчартед: На картах не значится»

К главной роли Нейтана Дрейка вернётся Том Холланд, однако пока неизвестно, кто сыграет его напарника Виктора Салливана. Продюсерами сиквела вновь выступят Чарльз Ровен, Картер Свон, Рубен Фляйшер, Ави Арад, Ари Арад и Асад Кызылбаши.

Добавим, что по сюжету второй части «Анчартед», Нейтан Дрейк будет искать информацию о потерянном флоте мореплавателя Марко Поло, а также путь к мифической стране Шамбала. Главный герой попытается узнать, что произошло, когда в 13 веке Марко Поло отправился в Китай на 14 кораблях с командой из 600 человек, однако до Поднебесной до добрался лишь один корабль и всего 18 пассажиров.

ИА REGNUM напоминает, что в «Анчартед: На картах не значится» персонажа Виктора Салливана сыграл Марк Уолберг. В апреле 2022 года артист сообщил о завершении актёрской карьеры.