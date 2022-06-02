Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Как правило, шведская политика характеризуется отсутствием острых чувств по отношению к оппонентам и так называемого перехода на личности. Однако в отдельные моменты эмоции все же берут верх. Это признали лидер «Зеленых» Пер Болунд, лидер «Либералов» Йохан Персон и главный идеолог «Шведских демократов» Маттиас Карлсон, которые 1 июня собрались в студии телеканала SVT, чтобы обсудить проблему.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Риторика стала жестче. Но нужно сдерживаться, потому что мы привилегированные люди. Мы сидим во власти и принимаем решения, и есть много людей, которые чувствуют себя незамеченными», — считает Йохан Персон.

Маттиас Карлссон полагает, что все представители парламентских партий Швеции используют «острую риторику».

«А-а-а, это чушь полная, если притворяться, что это не так. Но в этом есть толика драматизма. К тому же политика становится все более и более медийной. Острые заголовки, внимание приковано к конфликтам», — рассказал политик.

«Мы видим, как язык политиков потом доходит до самых низов. Я думаю, что очень тревожно наблюдать за тем, что происходит в социальных сетях, но тон политиков тоже вызывает опасения», — признался Пер Болунд.