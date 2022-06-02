Москва, , 14:21 — REGNUM Жители России знают и помнят произведения поэтессы Юнны Мориц, они на слуху. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 июня журналистам.

Юнна Мориц Dmitry Rozhkov

Представитель Кремля присоединился к поздравлениям поэтессы с юбилеем, отметив, что у неё — целая «армия поклонников».

«Важно, что все россияне очень хорошо её помнят, знают и, главное, что все её произведения действительно на слуху, очень хорошо знают все, что она написала», — сказал Песков.

Юнна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Её первая книга стихов «Разговор о счастье» вышла, когда ей было 20 лет. Последний на сегодняшний день поэтический сборник «Сквозеро» выпущен в 2014 году.

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