Стокгольм, 2 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Правительство Швеции разработало третий пакет помощи Украине. Об этом 2 июня на совместной пресс-конференции объявили министр финансов ШвецииМикаэль Дамберг и министр обороны страныПетер Хультквист, передает телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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«Правительство приняло решение о внесении изменений в бюджет для дальнейшей поддержки Украины», — сказал Дамберг.

Ранее в 2022 году Швеция уже оказывала Украине помощь, в том числе по линии ЕС. Стокгольм передавал Киеву оружие и военную технику различных видов. Среди прочего речь шла о противотанковых системах.

По информации Aftonbladet, одной из систем вооружения, отправленных на Украину, станет комплекс Robot 17, предназначенный для поражения морских целей.