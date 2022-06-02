Сана, 2 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Правительство Йемена и командование повстанческой группировки хуситов согласились продлить срок действия соглашения о прекращении огня. Об этом, как передает Khabar, заявил 2 июня специальный посланник ООН по Йемену Ханс Груденберг. Согласно заявлению Груденберга, новое перемирие было заключено на срок двух месяцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Йемен

«Хотел бы сообщить, что стороны конфликта положительно отреагировали на предложение ООН о продлении действующего перемирия в Йемене еще на два месяца. Продленное перемирие вступит в силу, когда истечет действующее перемирие», — сказал Грундберг.

Ранее сообщалось, что срок предыдущего перемирия в Йемене истекает в полночь второго июня.