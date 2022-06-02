Уфа, 2 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. 20 тысяч кв. метров производственных помещений намерены возвести за счет Башкирии в индустриальном парке «Уфимский» для белорусской компании. Об этом 2 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на совещании, которое прошло в рамках IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022» в Сибае.

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Он отметил, что в Башкирии набирает обороты практика быстрого строительства, поскольку экономические реальности и вызовы современности вынуждают сокращать сроки реализации проектов.

«Это будет только первый, мы надеемся, завод из плеяды дальнейшего развития «Амкодор» в нашей республике. Мы предоставляем этой компании максимальные преференции в Башкирии — и по приватизации, и по льготам, и в плане привлечения Фонда развития промышленности, — очень большой спектр услуг. Все бизнес-объединения включены в эту повестку», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что IV Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022» примут участие порядка полутора тысяч гостей из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Турции и других стран.