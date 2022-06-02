Москва, 2 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Турция не станет менять позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО ради коммерческих сделок, заявил 2 июня член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Http://council.gov.ru Сенатор Алексей Пушков

Он прокомментировал мнение политологов, что Анкара может принять потенциальное предложение Хельсинки по «Байрактарам», смягчив позицию по вступлению Финляндии в НАТО.

Пушков считает, что «не всё так просто».

«Анкара очень громко заявила о своей позиции и вряд ли откажется от нее ради «30 серебряников». Для бюджета Турции это сумма не слишком значимая. Напротив, для имиджа и авторитета Турции подобное отступление от заявленной принципиальной позиции имело бы серьезные последствия — и в незападном, и в западном мире», — написал сенатор в личном телеграм-канале.