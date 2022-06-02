Тюмень, 2 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Тюменском районе в пруду утонули двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

По данным следствия, днём 2 июня 2022 года в 10-летний мальчик и его 6-летний брат, во время рыбалки утонули в котловане, расположенном в деревне Решетниково Тюменского района и вырытом недалеко от частного дома, где проживали дети. Глубина водоема составляет четыре метра.

по факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

С учётом собранных следствием материалов будет дана оценка действиям должностных лиц муниципальной власти в части полноты и своевременности принятия мер по обеспечению безопасности купания населения в водоёмах, расположенных на территории района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Коми 1 июня утонул подросток.