Симферополь, 2 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 12 пациентов с заражением коронавирусом, на четыре человека больше, чем накануне. Данные за сутки опубликованы 2 июня региональным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе также подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом — на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 26 человек, зарегистрирована смерть одного пациента

В Крыму с начала пандемии, по официальным данным, подтверждено 183 125 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 893 человека. Скончались 5 289 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июня на территории Крыма отменён обязательный масочный режим.