Варшава, 2 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В польском Повидзе, где размещена американская боевая батальонная группа, начали строить склад вооружения, заявил 2 июня министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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«Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года», — сказал он журналистам.

Министр уточнил, что в Повидзе строится «склад боеприпасов, предназначенных для бригадной боевой группы сил США».

Также до конца 2022 года в Повидзе завершится строительство «складского комплекса для боевых машин, что позволит быстро оснастить бригадную боевую группу».