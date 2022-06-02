Кострома, 2 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Костромской области утверждена программа содействия занятости молодёжи на период до 2030 года. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Плакат СССР

Авторы программы намерены снизить уровень безработицы среди людей в возрасте от 15 до 29 лет с 7,5% до 6% к 2030 году. Официально в категорию молодёжи попадают люди в возрасте от 15 до 35 лет, за 2018–2020 года уровень их занятости снизился на 4,6% — до 61,3%. По мнению чиновников, в основном эти проблемы связаны с экономическими трудностями из-за пандемии коронавируса, малым числом вакансий, позволяющих совмещать работу и учёбу и нехваткой опыта. Наибольший уровень безработицы наблюдается в возрастной группе с 15 до 20 лет- 17,8%.

Чтобы помочь молодым людям найти занятие, власти намерены усовершенствовать систему распределения приёма в вузы и ссузы так, чтобы учреждения не выпускали невостребованных работодателями специалистов. Как именно будет решаться эта проблема, в документе не прописано.

Работодателям будут выплачивать субсидии за трудоустройство молодёжи, особый акцент сделан на агропромышленный комплекс. Сельхозтоваропроизводителям обещают возместить 95% затрат на переобучение работников.

В рамках реализации программы предлагается наращивать охваты молодёжи, участвующей в различных профориентационных мероприятиях. К 2024 году помочь с определением в карьере намерены не менее 70 тысячам людей, что составляет более половины от всей молодёжи, проживающей в регионе в настоящее время.

Для 14-18 летних подростков организуют временные работы, занять таким образом планируется не менее 18 тысяч человек в год — всего 54 тысячи. Контролировать реализацию программы будет департамент по труду и социальной защите населения Костромской области.